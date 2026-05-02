«В Америке закрывается авиакомпания...» Латвийский экономист проводит «опасные» параллели

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: «В Америке закрывается авиакомпания...» Латвийский экономист проводит «опасные» параллели

Трамп тоже пытался спасти авиакомпанию.

Очень активный в последнее время экономист Гунтарс Витолс провел параллели между ситуацией с американской авиакомпанией Spirit и нашей airBaltic. Получилась грустная картина...

"В Америке закрывается среднеразмерная авиалиния. Долгая дорога в дюнах была в каком-то смысле похожа на airBaltic. Огромные долги, те же проблемы с двигателями P & W, да и там Трамп предложил спасти (электорат, много рабочих мест), но на жестких условиях, чтобы страна не потеряла деньги.

Но ничего не получилось. Предлагали реструктурировать кредиты, а кредиторы сказали «нет».

В Латвии ситуация сейчас такова, что скоро может начаться коллапс, держатели облигаций наняли адвокатов (Hogan Lovells), только непонятно для чего. Со стороны государства команда - тряпки, кто же с такими борется при помощи танков?" - прокомментировал эксперт в социальной сети X.

#долги #мнение эксперта #облигации #airbaltic #экономика
Эдуард Эльдаров
