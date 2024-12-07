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Четыре продукта, которые делают иммунитет непробиваемым 1

Еда и рецепты
Дата публикации: 07.12.2024
BB.LV
Четыре продукта, которые делают иммунитет непробиваемым

Пришла зима, пришел и сезон простуды и гриппа. Укрепить иммунитет в это время помогут правильные продукты — издание TODAY.com перечислило 4 самых полезных.

Еда напрямую связана с состоянием иммунной системы. Существенную роль в этом играет достаточное употребление овощей, фруктов, зелени и ягод. Все они являются источниками витаминов, минералов и органических веществ, поддерживающих защитные функции организма.

От фастфуда, соленых снеков и калорийных сладостей лучше отказаться. Вместо них эксперты-диетологи советуют обратить внимание на клубнику. В ягоде полно витамина С и прочих антиоксидантов. Для свежей клубники сейчас не время, но подойдут и домашние заготовки (например, протертая без сахара ягода).

Красный болгарский перец — еще один продукт для укрепления иммунитета. С ним можно получить суточную норму того же витамина С, а еще витамины А и группы В.

Цитрусовые зимой, к счастью, остаются на прилавках в полном составе. Всем известно, что в апельсинах и мандаринах много витамина С, но еще они являются хорошими источниками клетчатки, калия и кальция.

И, наконец, не забывайте про тыквенные семечки. Они дают растительный белок и жирные омега-3 кислоты, а также много цинка, который также помогает бороться с простудными заболеваниями.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го декабря

    Это кому как🤔 Алик с кемери бы назвал одно-косметический лосьон на спирту с огуречным запахом. Этот продукт дарует фактическое бессмертие при регулярном приёме во внутрь.

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