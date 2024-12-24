Ученые и компании активно работают над созданием растительных заменителей яиц. Каждый год люди потребляют сотни миллиардов яиц, что вызывает вопросы о благополучии животных и экологии, сообщает Smithsonian Magazine.

Задача создания идеального растительного яйца сложна, так как оно должно выполнять множество функций: связывать ингредиенты, эмульгировать и придавать текстуру блюдам.

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте под руководством Дэвида Джулиана Макклементса сосредоточены на имитации поведения яичных белков при приготовлении. Настоящие яйца быстро сворачиваются при нагревании, образуя гель, в то время как растительные белки требуют более высокой температуры и больше времени. Для создания заменителей используются белки из сои, маша и бобов люпина.

Современные технологии, такие как прецизионная ферментация, позволяют производить белки в больших объемах, открывая новые возможности для разработки растительных яиц, которые могут быть более питательными и вкусными. С каждым шагом ученые приближаются к созданию правдоподобных альтернатив, способных конкурировать с настоящими яйцами в кулинарии.