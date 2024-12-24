Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые хотят создать растительные аналоги яиц 1 729

Еда и рецепты
Дата публикации: 24.12.2024
BB.LV
Изображение к статье: Ученые хотят создать растительные аналоги яиц

Ученые и компании активно работают над созданием растительных заменителей яиц. Каждый год люди потребляют сотни миллиардов яиц, что вызывает вопросы о благополучии животных и экологии, сообщает Smithsonian Magazine.

Задача создания идеального растительного яйца сложна, так как оно должно выполнять множество функций: связывать ингредиенты, эмульгировать и придавать текстуру блюдам.

Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте под руководством Дэвида Джулиана Макклементса сосредоточены на имитации поведения яичных белков при приготовлении. Настоящие яйца быстро сворачиваются при нагревании, образуя гель, в то время как растительные белки требуют более высокой температуры и больше времени. Для создания заменителей используются белки из сои, маша и бобов люпина.

Современные технологии, такие как прецизионная ферментация, позволяют производить белки в больших объемах, открывая новые возможности для разработки растительных яиц, которые могут быть более питательными и вкусными. С каждым шагом ученые приближаются к созданию правдоподобных альтернатив, способных конкурировать с настоящими яйцами в кулинарии.

×
Читайте нас также:
#полезно знать
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Секрет пышной яичницы: один простой ингредиент
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее
Изображение к статье: Как проснуться без кофе: 4 напитка для бодрого утра
Изображение к статье: Когда и как правильно солить бульон: распространённая ошибка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ральф Шумахер и Этьен Буске-Кассань .
Lifenews
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео