Ученые установили, что чай в пакетиках все-таки причиняет вред здоровью. Однако важно заметить: не любой пакетированный продукт будет опасен.

Специалисты из Университета Алабамы провели исследование и пришли к выводу, что микропластик из чайных пакетиков, сделанных из нейлона-6, полипропилена и целлюлозы, высвобождается при заваривании и проникает в клетки кишечника человека.

Так, из полипропилена высвобождается примерно 1,2 млрд частиц на миллилитр жидкости, из целлюлозы — 135 млн частиц, а из нейлона-6 — 8,18 млн частиц. Средний диаметр пластиковых частиц составляет 135–200 нанометров. Результаты анализа были опубликованы в журнале Chemosphere.

Микропластик коварен тем, что он способен проникать в ядра клеток и негативно влиять на генетическую информацию. Особенно уязвимыми оказались клетки, вырабатывающие слизь в кишечнике. Потенциально накопление подобных веществ в организме может привести к нарушению работы эндокринной, репродуктивной, иммунной и других систем.

Детали влияния микропластика на здоровье человека планируется изучать и дальше.