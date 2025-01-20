Кофе с молоком или просто кофе, что полезнее?

Исследования показывают, что для здоровья полезнее умеренное употребление кофе, независимо от того, будет ли это черный кофе или разбавленный молоком или сливками. Выбирая «свой» напиток, учтите плюсы и минусы обоих вариантов.
Почему полезнее пить черный кофе?
Добавляя сливки или молоко в кофе, вы употребляете дополнительно 50-70 калорий. Если вы следите за своим весом, обязательно это учитывайте.
С возрастом снижаются когнитивные способности и повышается риск возникновения деменции, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Любителям кофе следует знать, что именно утренняя чашечка черного кофе, а не кофе с молоком, улучшит умственные способности. Черный кофе снижает риск этих заболеваний на 65%. И в целом напиток улучшает память у людей всех возрастов.
Черный, а не кофе с добавлением молока, улучшает физическую работоспособность. Выпитая чашечка кофе перед тренировкой позволит на 100% выложиться на занятии в фитнес-клубе. Но это еще не все: черный кофе расщепляет жировые отложения и выводит их из организма.
Эспрессо полезен для печени и очищает желудок. Кофе без молока укрепляет печень, предотвращая рак и гепатит. Те, кто ежедневно пьет черный кофе, на 80% реже страдают от этих заболеваний.
Черный кофе придает организму энергию, а значит повышается активность, настроение, улучшаются когнитивные функции и память. Все в совокупности дает повышение интеллекта и работоспособности в любом возрасте.
В то время, как употребление кофе с молоком добавляет калорий, черный кофе работает ровно наоборот. Черный кофе придает бодрости и двигательной активности и, как следствие, - ускоряется метаболизм. Он дает организму команду расщеплять жировые клетки и использовать их в качестве энергии.
Хорошая новость и для людей, страдающих диабетом или остерегающихся этого заболевания. Черный кофе снижает риск заболевания сахарным диабетом.
Молочные белки, после реакции молока и танинов, содержащихся в кофе, становятся трудноусвояемыми. Следствием этого является ухудшение пищеварения и общего самочувствия и настроения.
Польза от кофе с молоком
Но не все так кардинально плохо от чашечки кофе, выпитого с молоком. Все же определенная польза в этом есть. Поэтому, взвесив все «за» и «против», делайте осознанный выбор сами:
Тем, у кого повышенная кислотность, не следует употреблять слишком много черного кофе, так как у него высокий уровень PH. Добавление молока снизит кислотность. Черный кофе также повышает уровень мочевой кислоты.
Черный кофе дает прилив энергии, которая более всего нужна утром. Выпивая чашечку кофе без молока, вы почувствуете прилив энергии гораздо отчетливее, чем с кофе, разбавленным молоком. А вот употребление чистого кофе вечером усугубит бессонницу. Пейте кофе с молоком, если не хотите нарушать режим сна. На 50 калорий, который в таком случае вы получите, не обращайте внимание или взвесьте все «за» и против».
Отдавая время от времени предпочтение кофе с молоком, вы получите дополнительный кальций, а это укрепит кости.
Пейте кофе с молоком, если хотите предотвратить заболевание пищевода. Черный, обжигающий кофе раздражает ткани пищевода. Добавление небольшого количества холодного молока снизит температуру любимого напитка и степень раздражения.
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