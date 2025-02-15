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Есть ли в растительном мясе белок и железо? 1

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.02.2025
BB.LV
Есть ли в растительном мясе белок и железо?

Растительное мясо продается почти в каждом супермаркете. Многие всерьез задумываются об отказе от жирных животных продуктов в пользу более «диетических». Остается лишь один вопрос: а есть ли в «веганском» варианте белок, железо и витамины В?

Основу растительно мяса составляет бобовый белок в сочетании с другими овощами. По структуре, вкусу и даже аромату такой продукт не будет отличаться от настоящего мяса.

В растительных продуктах нет холестерина и антибиотиков, зато присутствует клетчатка, белок, натрий, железо, кальций, ряд важных витаминов. Полезных жиров не достает, но их можно «добрать», например, из морепродуктов.

Удивительно, что по калорийности растительное и животное мясо не отличаются друг от друга. В 100 г «зеленого» стейка может быть около 250 ккал, как в таком же куске свинины.

Кроме того, медики до сих пор советуют относиться к растительному мясу с осторожностью. Оно относительно недавно появилось на рынке, и его влияние до сих пор не изучено. Растительный белок может провоцировать аллергию, а еще в фарш, котлеты и прочие полуфабрикаты производители нередко включают усилители вкуса, консерванты и прочие не самые полезные добавки.

«В некоторых разновидностях растительного мяса можно обнаружить мальтодекстрин — сахарозаменитель с очень высоким гликемическим индексом — и другие вредные подсластители», — отметили эксперты.

У каждого продукта две стороны, поэтому вносить серьезные изменения в рацион рекомендуется после консультации врача. Только так получится не навредить организму и поддержать баланс ключевых микроэлементов.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Жрите сами этот соевыевый объ@бон. Нормальных людей оставьте с нормальными продуктами.

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