Правда ли, что сухое вино лучше?

«Лучше» — понятие субъективное. Но в винном мире сухие вина действительно считаются более благородными, за небольшими исключениями.

Например, мало кто назовет немецкий полусухой рислинг из Мозеля плохим вином. А ещё есть целая категория натуральных сладких или десертных вин — прекрасных. Например, французский сотерн по названию одноименного региона в Бордо.

Самое главное — внимательно изучайте этикетку: в вине не должно быть добавленного сахара — тогда это будет уже не вино, а винный напиток, скорее всего, сомнительного качества.