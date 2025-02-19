Правда ли, что хорошее вино может быть только с пробкой, а с откручивающейся крышкой продают плохие вина?

Пробка из пробкового дерева и винтовая крышка справляются с этой задачей по-разному. Поэтому выбор пробки — это не только традиция, но и технологическое решение.

У пробки пористая структура, поэтому она немного пропускает воздух — вино под воздействием контакта с кислородом постепенно развивается, приобретая новые ароматы. Винтовые крышки — их обожают, например, Австралия и Германия — наоборот, ничего не пропускают.

Поэтому для покупателя это сигнал — под винтом будет молодое, ароматное фруктовое вино.