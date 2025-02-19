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Правда ли, что хорошее вино может быть только с пробкой, а с откручивающейся крышкой продают плохие вина? 1

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.02.2025
BB.LV
Правда ли, что хорошее вино может быть только с пробкой, а с откручивающейся крышкой продают плохие вина?
ФОТО: pixabay

Это миф. Главная задача пробки — контролировать доступ кислорода к вину.

Пробка из пробкового дерева и винтовая крышка справляются с этой задачей по-разному. Поэтому выбор пробки — это не только традиция, но и технологическое решение.

У пробки пористая структура, поэтому она немного пропускает воздух — вино под воздействием контакта с кислородом постепенно развивается, приобретая новые ароматы. Винтовые крышки — их обожают, например, Австралия и Германия — наоборот, ничего не пропускают.

Поэтому для покупателя это сигнал — под винтом будет молодое, ароматное фруктовое вино.

#вино
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    Это правда. Ни один уважающий себя винодел, не путайте с производителями вина, никогда не будет использовать жестяную, закручивающуюся, пробку.

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