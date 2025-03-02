Какие продукты укрепляют здоровье зубов?

На здоровье зубов влияет питание. TechInsider перечислил продукты, укрепляющие зубы и защищающие их от кариеса.
Молочная продукция
Содержит кальций и фосфор, укрепляющие эмаль. В состав молока входят витамины D и K, которые требуются для усвоения кальция. Сыр стимулирует выделение слюны, благодаря чему снижается кислотность во рту. А в йогурте содержатся пробиотики, оздоравливающие десна.
Листовая зелень
Содержит железо, кальций и антиоксиданты. Мангольд и капуста стимулируют кровоснабжение в деснах. Шпинат восстанавливает эмаль за счет обилия минералов.
Миндаль
Содержит кальций и белок, благодаря чему защищает эмаль.
Лосось
В состав этой рыбы входит витамин D, способствующий усвоению кальция, и белок, укрепляющий десневые ткани.
Морковь
Сырая морковка удаляет налет и стимулирует продуцирование слюны, которая смывает остатки еды и микробы.
Куриное мясо
Содержит большое количество фосфора, укрепляющего эмаль, и белка, способствующего восстановлению десневых тканей.
Сельдерей
Очищает зубы в процессе жевания. А входящий в его состав витамин К помогает кальцию распределяться в организме.
Чай
В его состав входит фтор, который укрепляет эмаль и оказывает противомикробное действие, уменьшая вероятность кариеса.
Яблоки
Укрепляют десны и стимулируют кровоснабжение.
Вода
Смывает микробы и восстанавливает нормальный уровень pH во рту.
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