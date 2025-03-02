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Какие продукты укрепляют здоровье зубов? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 02.03.2025
BB.LV
Какие продукты укрепляют здоровье зубов?

На здоровье зубов влияет питание. TechInsider перечислил продукты, укрепляющие зубы и защищающие их от кариеса.

Молочная продукция

Содержит кальций и фосфор, укрепляющие эмаль. В состав молока входят витамины D и K, которые требуются для усвоения кальция. Сыр стимулирует выделение слюны, благодаря чему снижается кислотность во рту. А в йогурте содержатся пробиотики, оздоравливающие десна.

Листовая зелень

Содержит железо, кальций и антиоксиданты. Мангольд и капуста стимулируют кровоснабжение в деснах. Шпинат восстанавливает эмаль за счет обилия минералов.

Миндаль

Содержит кальций и белок, благодаря чему защищает эмаль.

Лосось

В состав этой рыбы входит витамин D, способствующий усвоению кальция, и белок, укрепляющий десневые ткани.

Морковь

Сырая морковка удаляет налет и стимулирует продуцирование слюны, которая смывает остатки еды и микробы.

Куриное мясо

Содержит большое количество фосфора, укрепляющего эмаль, и белка, способствующего восстановлению десневых тканей.

Сельдерей

Очищает зубы в процессе жевания. А входящий в его состав витамин К помогает кальцию распределяться в организме.

Чай

В его состав входит фтор, который укрепляет эмаль и оказывает противомикробное действие, уменьшая вероятность кариеса.

Яблоки

Укрепляют десны и стимулируют кровоснабжение.

Вода

Смывает микробы и восстанавливает нормальный уровень pH во рту.

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