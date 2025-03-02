Почему мы пьем коровье молоко, но не пьем свиное?

Это лакомство, изготовленное из свиного молока, быстро завоевало популярность благодаря своей кремовой текстуре и высокому содержанию жира — около 8,5 %, что значительно больше, чем у коровьего молока (3,9 %). Стегинк отметил, что продукт понравился многим, и первые запасы были быстро распроданы.

Однако свиное молоко остается редкостью на рынке. Причины кроются в сложности его получения: по сравнению с коровьем выменем, у свиней очень жесткие соски, и процесс доения представляет собой настоящую проблему. Кроме того, их молоко обладает сильным запахом и отличается водянистой консистенцией. Немаловажен и тот факт, что свиньи менее общительны и более агрессивны, чем коровы.

Несмотря на потенциал свиного молока для создания уникальных продуктов, его высокая цена и трудности с производством делают его маловероятным кандидатом для массового потребления.