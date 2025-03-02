Время приема пищи не менее важно, чем ее качество

Циркадные ритмы оказывают большое воздействие на здоровье, включая такие его стороны, как сон и обмен веществ. Новые исследования показывают, что время трапезы столь же важно, как и качество еды.

Исследовательская группа из Медицинской школы Альперта, США, изучила связи между циркадными ритмами, метаболзимом и паттернами питания подростков, подверженных риску долгосрочных проблем со здоровьем. Выяснилось, что подростки с ожирением употребляют большую часть калорий во второй половине дня.

В исследовании принял участие 51 волонтер возрастом 12–18 лет, который провел 11 дней в контролируемых условиях. Оказалось, что внутренние биологические часы существенно влияют на пищевые привычки, способствуя набору веса.

Ученые подчеркивают важность понимания роли циркадных ритмов в пищевом поведении подростков для разработки эффективных стратегий контроля веса.