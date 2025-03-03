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Ученые обнаружили микропластик в морепродуктах и подсказали, как от него избавиться 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.03.2025
BB.LV
Ученые обнаружили микропластик в морепродуктах и подсказали, как от него избавиться

Ученые из Университета Орегона (США) провели исследование: результаты показали, что почти во всех проверенных образцах морепродуктов содержались частицы микропластика.

Микропластиковые частицы накапливались по большей части в мелких рыбах и моллюсках, крупным видам зачастую удавалось избегать «заражения».

Как сообщила автор работы доктор Сюзанна Брандер, микроэлементы, накапливаясь в организме человека, могут вызывать воспаление и клеточный стресс. Пока точных данных о возможных рисках нет — требуются дополнительные проверки, чтобы оценить влияние пластика на состояние здоровья в долгосрочной перспективе, передает журнал Food Safety. Однако уже сейчас ученые дают понять, что ни к чему хорошему накопление микропластика в тканях и органах не приводит.

Несмотря на полученные данные, специалисты не советуют отказываться от даров моря. Рыбу и морепродукты следует тщательнее промывать перед приготовлением. Для хранения лучше выбирать емкости из стекла или бумагу.

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