«Самый диетический фрукт»: врач объяснил, как правильно есть киви

киви особенно много витаминов и антиоксидантов. Как есть плоды, чтобы получить от них пользу?

Диетолог Андрей Бобровский рассказал, что киви сохраняет все витамины лишь в свежем виде. По этой причине и есть его следует именно сырым.

«Все другие способы приготовления, связанные с температурной обработкой или с механической переработкой, не очень хороши в силу уничтожения многих полезных качеств», — уточнил эксперт.

Другой вопрос — когда и с чем есть киви. О времени употребления до сих пор спорят. По факту можно есть киви и утром, и в середине дня, и вечером.

Сочетать плоды можно с другими ягодами и фруктами, а также с менее очевидными продуктами — например, с мясом. Не рекомендуется лишь объединять киви с такими же кислыми продуктами, так как это не очень полезно для пищеварения.