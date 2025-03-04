Жертвы науки. Nature: пять дней на сладком и жирном поражают мозг и печень

Если здоровый человек без ожирения сидит всего пять дней на ультраобработанной еде, у него изменяются мозг и печень. Это было доказано в серьезном экспериментальном исследовании, опубликованном в журнале Nature Metabolism.

Результаты удивили даже ученых

«Я не ожидала, что у здоровых людей эффект будет столь явным», — с удивлением комментирует свое исследование нейробиолог Стефани Куллманн из Тюбингенского университета в Германии, она руководила экспериментом.

Ученые изучали 29 здоровых мужчин-добровольцев в возрасте 17–29 лет с нормальным весом. 18 из них в течение пяти дней получали дополнительно 1500 ккал в виде ультраобработанных продуктов. Им на каждый день выдали специальные наборы, включающие шоколадные батончики, пирожные, чипсы и другую еду, богатую жирами и углеводами (сахара). К слову, съесть все это могли не все, в среднем люди употребляли дополнительно 1200 ккал в день. Остальные мужчины вошли в контрольную группу, они питались как обычно.

Что-то там в мозгу...

Всего за пять дней нездоровая пища приводила к изменениям в мозге и печени, типичным для ожирения. Но сам вес за эти дни заметно не увеличивался.

Мозг изучали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). И для оценки активности его разных отделов проводили пробу с введением инсулина в нос — отсюда он прямым путем попадал в мозг.

И вот вердикт ученых: даже кратковременное переедание калорийной сладкой и жирной пищи вызывает стойкие изменения в мозге, которые способствуют развитию ожирения и связанных с ним заболеваний.

И что-то в печени

В печени происходило накопление жира. Это типично для НАЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) — верного спутника ожирения и сахарного диабета второго типа. То есть даже пять дней на сладком и жирном прокладывают дорогу к этим болезням.

«Быстрое развитие признаков НАЖБП при подобном питании показывали исследования и ранее, — комментирует статью врач-гепатолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Буеверов. — В частности, была показана такая связь с фастфудом. В том эксперименте НАЖБП развивалась у молодых добровольцев, когда они два раза в день питались фастфудом. У некоторых даже присоединялось ещё и воспаление печени. Оно часто сопутствует НАЖБП и делает ее течение более тяжелым.

Выводы из подобных исследований очевидны: питаться ультрапереработанными продуктами и фастфудом реально вредно. Особенно это важно учитывать при питании детей и людей уже с ожирением, сахарным диабетом второго типа, с нарушением липидного обмена, злоупотребляющих спиртными напитками».