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Чем полезны соки из свеклы, репы или капусты? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Чем полезны соки из свеклы, репы или капусты?

Рассказывает опытный дачник, агроном Александр Хоробровец.

Свекольный сок отличается высоким содержанием сахара, органических кислот, минеральных солей (калия и магния), витаминов. Он улучшает работу кишечника, оказывает послабляющее действие; полезен при гипертонической болезни: расширяет сосуды, благотворно действует на центральную нервную систему.

Хороша и репа, богатая витамином С, солями калия, кальция и фосфорной кислотой. Сок ее полезен при пониженной кислотности, различных недомоганиях.

Соки из свеклы, репы, картофеля рекомендуется пить в смеси с морковным, его лучше брать в три-четыре раза больше, чем остальных. В овощной сок можно добавлять свежеотжатый яблочный.

Сок свежей белокочанной капусты содержит ценный витамин У. Своим названием этот витамин обязан благоприятному действию на процесс рубцевания язв (У – первая буква латинского слова «улькус»: «язва»). Врачи нередко назначают капустный сок при комплексном лечении язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Капустный сок включают в диеты, чтобы снизить вес. Дело в том, что капуста содержит тартроновую кислоту (при тепловой обработке она разрушается), которая тормозит превращение углеводов в жиры. Пьют капустный сок по стакану или половине (можно добавлять немного кипяченой воды) за 30–40 минут до еды три-четыре недели. Но, прежде чем вводить в рацион овощные соки, обязательно проконсультируйтесь с врачом во избежание противопоказаний.

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