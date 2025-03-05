Диетолог назвала одно из лучших средств против морщин — добавляем в любые блюда

Такие продукты следует включать в ежедневный рацион, чтобы продлить молодость естественным способом. Диетолог Елена Соломатина назвала главного «помощника» в борьбе с преждевременным старением.

По словам врача, в рационе всех, кто заботится о внешности, должна появиться куркума. Активное вещество куркумин, которое присутствует в специи, обладает «антиэйдж»-эффектом. Значит, соединение замедляет старение и в целом крайне полезно для здоровья.

Диетолог также напомнила, что куркумин полезен и по другим причинам. Например, он снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, борется с хроническим воспалением и укрепляет иммунитет.

«Пряность стала широко известна, потому что обнаружились ее ярко выраженные антиоксидантные и противовоспалительные свойства», — заключила Соломатина.