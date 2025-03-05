Baltijas balss logotype

Мыть или не мыть: достаточно ли чистый салат в упаковках? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Мыть или не мыть: достаточно ли чистый салат в упаковках?
ФОТО: pixabay

Микс листьев салата в упаковках — чрезвычайно удобная вещь. Достал горсть листьев, бросил в миску, добавил огурцы с помидорами, заправил маслом и солью — и полезный перекус готов. К тому же, на многих пачках написано «Готово к применению», то есть на производстве их для вас предварительно помыли. Но действительно ли стоит доверять этой надписи?

На самом деле, дополнительное мытье точно не повредит. Но и здесь есть нюансы. Мы привыкли мыть многие продукты перед их употреблением: овощи, ягоды, фрукты, зелень. Это необходимо для удаления грязи и возможных бактерий, пестицидов и всего остального несъедобного, что может быть в свежих продуктах. Но что насчет листьев салата, которые якобы были вымыты на производстве?

Стоит ли мыть салат из упаковки?

Все, что указано на упаковке любой продукции, должно соответствовать действительности — это регулируется законодательством. Поэтому продукты в пакетах, на которых есть пометка «предварительно промытые», обычно проходят промышленную промывку на предприятиях, которые соответствуют определенным стандартам.

Процесс может включать в себя несколько этапов: сначала продукты промывают чистой водой, чтобы избавиться от грязи, а затем их обрабатывают небольшим количеством безопасного для еды дезинфицирующего средства, чтобы избавиться от 99% нежелательных бактерий. В конце листья салата снова промывают, сушат и фасуют по упаковкам.

Все это происходит в специально созданных условиях, где исключено случайное перекрестное загрязнение, например, сырыми продуктами животного происхождения.

Но есть одно но: поскольку в пластиковых упаковках создается влажная анаэробная среда, важно выбирать наиболее свежую продукцию, чтобы исключить вероятность развития патогенных микроорганизмов. Всегда проверяйте срок годности продукта перед покупкой и обращайте внимание на внешний вид листьев — они должны быть упругими, без признаков увядания или плесени.

А что касается дополнительного промывания листьев в домашних условиях, то здесь следует быть предельно осторожными. Наши кухни, какими бы милыми они ни были, не соответствуют строгим санитарным нормам производственных предприятий. В процессе мытья можно случайно занести бактерии с поверхности раковины, столешницы или разделочной доски, на которой до этого вы разделывали сырое мясо или морепродукты.

Чтобы избежать печальных последствий и эффективно промыть листья салата (в особенности те, на которых все же нет надписи о готовности к употреблению), придерживайтесь следующих правил:

Вымойте руки и все поверхности, которых может коснуться салат, с мылом.

Подготовьте место для хранения чистых листьев салата, например, кухонное или бумажное полотенце, а также миску.

Достаньте часть листьев из упаковки и промойте их под холодной водой, чтобы удалить загрязнения.

Разложите салат на чистом полотенце и промокните бумажными салфетками, чтобы удалить лишнюю влагу.

Переложите листья в миску.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео