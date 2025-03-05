Новый тренд: «волосатый» шоколад пришел на смену дубайскому

Соцсети уже давно задают гастрономические тренды, и если еще недавно все сходили с ума по дубайскому шоколаду, то сегодня его место уверенно занимает «волосатый» шоколад. Рассказываем, что это за десерт и из чего его делают.

Этот шоколад также называют «волосы ангела» или «лохматый» шоколад. Пишут, что внутри него — сладкая вата, но это не совсем она. Те, кто хоть раз пробовали турецкую сладость пишмание, наверняка сразу узнали ее в составе шоколада, еще ее называют «хлопковая» халва. Принцип приготовления такой же, как у дубайского собрата, но в последнем в качестве начинки используется тесто катаифи и фисташковая паста.

Если верить Сети, производится такой шоколад в Бельгии под названием Angel Hair («ангельские волосы»). Цена за такую плитку около 20 евро, и на некоторых маркетплейсах уже можно найти аналогичные предложения.

Популярность к этому белому шоколаду с розовым оттенком и бело-розовым наполнением пришла благодаря соцсетям. Ролик, где девушка делает распаковку плитки, разламывает ее и показывает удивительную начинку, похожую на волосы, быстро набрал девять миллионов просмотров. После этого незамедлительно нашлось множество желающих попробовать этот шоколад, заполонив соцсети своими видео с разломом плитки.