Пицца с ананасом: за или против

Как правило, пиццу с кусочками ананасов называют «Гавайской». Считается, что придумал ее канадец Сэм Панопулос в середине XX века.

С тех пор сочетание кусочков этого тропического фрукта и ветчины является одним из самых спорных и обсуждаемых вариантов блюда.

Некоторые люди обожают эту комбинацию сладкого и соленого вкуса, в то время как другие относятся к нему как минимум с недоумением. Собрали мнения ученых.

Научные аргументы «за»

Почему не стоит отказываться от «Гавайской» пиццы? Собрали доказательства.

Начинка придает пикантности

Настоящий ананас имеет сладковатый и в то же время терпкий вкус, который обусловлен содержащейся во фрукте лимонной кислотой. А еще в нем содержится фермент бромелаин.

Расщепляя белки, он воздействует и на белки, составляющие ткани слизистой оболочки рта. На ней появляются микроскопические повреждения, и слизистая становится чувствительнее к содержащимся в ананасе кислотам. Поэтому мы и чувствуем жжение и покалывания. Но именно это усиливает вкус других компонентов пиццы.

Ананас — хороший источник питательных веществ

Этот тропический фрукт является источником многих витаминов, минералов, пищевых волокон и биологически активных соединений. Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, укрепляет нервную систему и улучшает работу кишечника.

Научные аргументы «против»

Есть мнения, что ананас все же не стоит добавлять в пиццу. Почему?

От ананаса может начаться кровотечение

Всему виной тот самый фермент бромелаин, который придает фрукту терпкий вкус. Воздействуя на белки слизистой оболочки рта, обычно он вызывает лишь покалывание. Но у некоторых людей могут закровоточить десны и язык.

Приготовление ананаса частично разрушает фермент. Поэтому при поедании пиццы такой побочный эффект возникает реже, чем при употреблении свежего фрукта. Но, тем не менее.

Ананас содержит сахар

При нагревании фрукты подвергаются карамелизации: сахар окисляется, выделяя летучие химические вещества, которые придают ему карамельный вкус. Если ананас свежий, содержание сахара не увеличивается. Другое дело — если он консервированный, в сиропе. Поэтому, если добавлять фрукт в пиццу, лучше использовать фрукт без обработки.

Что думают о пицце с ананасом итальянцы

В интернете собрано много мемов об итальянцах, которых повергает в ужас ананас в пицце. Обычно такую реакцию объясняют тем, что подобная начинка нарушает традиции. Мол, фруктам в пицце не место

Несмотря на то, что лепешки с начинкой готовили еще древние египтяне, родиной пиццы считается Италия, а точнее Неаполь. Традиционная начинка: помидоры, базилик и сыр.

В интернете собрано много мемов об итальянцах, которых повергает в ужас ананас в пицце. Обычно такую реакцию объясняют тем, что подобная начинка нарушает традиции. Мол, фруктам в пицце не место.

Но, возможно, скоро эти мемы уйдут в прошлое. В 2024 году неаполитанский шеф-повар Джино Сорбильо включил в меню своего заведения пиццу с ананасом. Свое творение он назвал «Маргарита с ананасом». Не путать с «Гавайской»! В пицце Сорбильо отсутствует томатный слой, зато присутствуют три сорта местного сыра, базилик и карамелизованные кружочки ананаса.

Необычная начинка вызвала резонанс в обществе и, по сути, раскололо итальянцев на два лагеря: противников и сторонников новшества. Сам Сорбильо в одном из интервью объяснил эксперимент просто: многие отказываются добавлять новые ингредиенты просто потому, что раньше они были не популярны. По словам шеф-повара, от необычной добавки его пицца стала только вкуснее.

По материалам iflscience.com.