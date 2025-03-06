На душе спокойно: исследователи вычислили фрукты, защищающие от депрессии

Кишечник играет важную роль в выработке нейротрансмиттеров, влияющих на настроение — например, серотонина. Между мозгом и органом пищеварения существует особая связь. Когда кишечный микробиом «беднеет», могут усилиться симптомы депрессии.

В журнале BMC Microbiome опубликовали результаты интересного исследования. Оказалось, что цитрусовые способны снижать риск депрессии на 20%. Для профилактики следует съедать 1 апельсин или другой плод в день.

Цитрусы положительно влияют на микрофлору кишечника. В них много витамина С и антиоксидантов, которые полезны для бактерий. Кроме того, апельсины, лимоны и грейпфруты защищают клетки организма от окислительного стресса.

Конечно, цитрусовые не являются лекарством от депрессии или других психических расстройств. Для полного восстановления требуется комплексный подход. Однако включение фруктов в рацион принесет дополнительную пользу и позволит укрепить ментальное благополучие.