Диетолог перечислила продукты, помогающие похудеть

С наступлением весны, стремясь приобрести фигуру мечты, многие делают ставку на строгие диеты, а лучше бы сфокусировались на рациональном питании и добавили в меню сытные продукты, заявила диетолог А. Дерябина.

Прежде всего, нужно сделать ставку на овощи. Это источник клетчатки, витаминов, минералов и антиоксидантов, к тому же низкокалорийный. Специалист порекомендовала есть больше рукколы, шпината, брюссельской капусты, томатов, огурцов, перца, брокколи.

Затем идут сложные углеводы — цельнозерновые хлеб и паста, гречка, бурый рис, киноа. Они надолго насыщают, не вызывают скачков глюкозы в крови. А еще в них содержится клетчатка, витамины и минералы. Эксперт призвала не избегать употребления углеводов. Если полностью от них отказаться, это спровоцирует сильное желание есть сладости и мучное, что в результате вызовет набор еще большего количества лишних килограммов.

Кроме того, в меню должны присутствовать нежирное мясо (курица, индейка) и рыба (треска, лосось). Диетолог посоветовала не жарить их, а запекать, варить, готовить на гриле или пару.

Необходимы и полезные жиры: орехи, оливковое масло, семена. Они полезны для кожи, мозга и сердечно-сосудистой системы, позволяют держать аппетит под контролем и улучшают усвоение витаминов.