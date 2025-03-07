Кулинарный трюк для особенно вкусного винегрета с квашеной капустой — стоит попробовать

В винегрет можно добавлять не только базовый набор ингредиентов. Вкус меняется в лучшую сторону, если положить немного фасоли, соленые грибы или, уже по классике, квашеную капусту.

Квашеная капуста отлично подчеркивает нежные крахмалистые овощи. Также ее можно добавлять, если в холодильнике не оказалось соленых огурцов. Только и домашняя, и магазинная квашеная капуста может оказаться слишком кислой. Не спешите отказываться от ингредиента — все исправимо.

По лайфхаку от Gastronom.ru, положите в миску нужное количество капусты и залейте ее холодной кипяченой водой. В таком виде овощ остается на 20 минут. После откиньте капусту на дуршлаг и слегка отожмите. Излишняя кислотность уйдет, но останется легкий привкус квашения.

Любителям более пикантных сочетаний понравится винегрет с чесноком и каперсами.