Почему не стоит запивать еду холодными напитками — гастроэнтеролог предупреждает

Привычка запивать пищу холодной водой и другими напитками может негативно сказаться на пищеварении.

Многие люди не смогут нормально поесть, если на столе кроме основных блюд не будет прохладительного напитка. Это привычка, от которой лучше избавиться. По словам гастроэнтеролога Евгении Мельниковой, холодная вода приводит к сокращению желудка. Пища переваривается слишком быстро. В итоге возникают вздутие живота, повышенное газообразование и постоянное ощущение голода.

Помимо этого, когда желудочный сок разбавляется холодной водой, снижается его защитная функция. Врач предупредила, что так возникает риск пищевых токсикоинфекций.

Во время еды лучше пить теплые напитки (до 65 ℃). Это поможет пищеварению.

«Однако не стоит пить, пока вы не прекратили жевать и не проглотили пищу, она должна пропитаться слюной, в которой находятся необходимые ферменты», — добавила Евгения Мельникова.