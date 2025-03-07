Сколько могут храниться крупы?

Оптимальные условия для хранения зерновых: температура не выше 10°C и влажность до 70%, без перепадов.

Дома создать такие условия невозможно, поэтому не стоит запасать крупу килограммами, - советует кандидат химических наук Людмила Ванина. - Но если вы уже закупились, то для крупы надо найти тёмное, прохладное, сухое место. Лучшая тара - герметичные стеклянные банки.

Прогорклый вкус появляется из-за окисления жира. Поэтому чем больше жира в зерне, тем быстрее оно портится. Самые нестойкие - овсяные хлопья, они безопасно хранятся 4 месяца. Пшено - 6-9 месяцев, манка - 10, перловка и шлифованный рис - 18, гречка-ядрица - 20, цельный шлифованный горох - 24.

Цельные крупы меньше окисляются, чем размолотые, так как жиры находятся внутри зерна и защищены от кислорода. А крупа из пропаренного зерна плесневеет быстрее, чем из непропаренного.