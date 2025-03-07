Стало известно, можно ли повторно замораживать продукты

Многие уверены, что при разморозке и повторной заморозке из продуктов «уходят» все полезные вещества. Так ли это на самом деле?

Замороженные фрукты, овощи, ягоды, мясо и морепродукты дольше остаются свежими и при этом сохраняют пользу. Их стараются использовать сразу, чтобы не пришлось замораживать остатки. Считается, что это портит запасы.

Диетолог и нутрициолог Марина Утяганова заявила, что повторная заморозка влияет по большей части на качество продукта, его текстуру и вкус. Может потеряться слишком много влаги и незначительная часть питательных веществ.

С другой стороны, если кусок мяса, рыба, овощи или фрукты были разморожены в холодильнике и не подверглись заражению бактериями, то их можно повторно заморозить. Но лучше не замораживать продукты во второй раз, если они находились в тепле даже короткое время.