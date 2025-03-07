Вместо чая — вода без вкуса: сомелье рассказал о главных ошибках при заваривании чая

Заварить чай без ошибок не так просто, предупредил чайный сомелье Дмитрий Донской.

Эксперт предупредил россиян о риске «перезаваривания». Объем жидкости должен соответствовать количеству готового чая — его лучше выпивать сразу. Употреблять заваренный чай на следующий день не стоит, так как его вкусовые качества меняются в худшую сторону.

«Задача налить в заварник такое количество воды, сколько чашек у вас потом планируется выпить за один раз. Китайская народная мудрость гласит, что сначала в чайник наливается кипяток, потом в этом чайнике — крепкий чай, потом это — лекарство от ста болезней, а потом это — яд», — отметил Донской.

Также сомелье напомнил, что чай нельзя заваривать крутым кипятком. Температура воды подбирается под сорт. Чем чай светлее, тем прохладнее должна быть вода. Например, популярный зеленый чай следует заваривать водой до 80 °C.

Посуда для заваривания может быть стеклянной, керамической или даже фарфоровой. А глиняные чайники следует использовать только для заваривания одного конкретного сорта, а не всех сразу.