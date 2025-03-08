Как пальмовое масло стало популярно и почему ему устроили бойкот

Продукт, который не любят во всем мире, но он продолжает пользоваться спросом. Почему?

Пальмовое масло сегодня присутствует повсюду: в продуктах питания, мыле, губной помаде и даже чернилах. Причина простая: низкая цена.

Как получают пальмовое масло

Вещество содержится в плодах масличных пальм. Его сырой вариант получают путем отжима мясистых плодов, а косточковый — за счет дробления ядра.

Дешево продукт стоит из-за высокой урожайности деревьев. Масличные пальмы считаются самой плодовитой масленичной культурой в мире. К сравнению, с одного гектара получают около четырех тонн пальмового масла, а подсолнечного — 25–30 центнеров.

Как использовали пальмовое масло в Средние века

Пальмовое масло долгое время было основным продуктом питания в регионе, простирающемся от Сенегала до Анголы вдоль западного побережья Африки. В мировую экономику оно попало в 1500-х годах на кораблях, чьи владельцы занимались работорговлей.

Во время плавания через Атлантику пальмовое масло поддерживало жизнь пленных. Торговцы не только добавляли его в еду, но и смазывали им кожу пленников, прежде чем отправить на аукцион. Чтобы те казались здоровее.

К середине 1600-х годов европейцы стали втирать пальмовое масло и в свою кожу. Утверждали, что оно придает коже свежесть, а также помогает излечивать ушибы и растяжения. К 1790-м годам британские предприниматели начали добавлять пальмовое масло в мыло. Покупателям нравился его красновато-оранжевый цвет и фиалковый аромат. После того как в 1807 году Великобритания отменила работорговлю, тарифы на пальмовое масло начали падать, и к 1840 году оно стало достаточно дешевым, чтобы полностью заменить жир в мыле и свечах.

Как европейцы стали использовать пальмовое масло в еде

В 1869 году маргарин стал дешевой альтернативой сливочному маслу. Сначала в него добавляли пальмовое масло для придания желтого цвета. Но вскоре оно стало основным ингредиентом маргарина, поскольку оставалось твердым при комнатной температуре и таяло во рту, как сливочное масло.

Чтобы облегчить производство, европейцы завезли масличные пальмы в Юго-Восточную Азию, и деревья успешно адаптировались к новым условиям. Правда, уменьшились в размерах. К 1940 году плантации Индонезии и Малайзии экспортировали больше пальмового масла, чем вся Африка. Потребление пальмового масла постепенно росло.

В 1990-х годах в США и странах Европы ввели запрет на использование в пищевых продуктах вредных для здоровья трансжиров. А они образуются в процессе производства и маргарина. Производители обратились к пальмовому маслу как к дешевой и эффективной замене.

Почему пальмовому маслу устроили бойкот

Сегодня плантаций масличной пальмы по всему миру достаточно, чтобы покрыть территорию больше, чем ту, что занимает Владимир, в два раза. Отрасль продолжает расти. Больше всего подобных плантаций в Азии, но есть они и в Африке, Латинской Америке.

Однако недавно пальмовому маслу объявили бойкот. Основной причиной стала забота об окружающей среде. Вырубка тропических лесов под плантации масличных пальм угрожает многим видам животных, и экологи забили тревогу.

В то же время некоторые правозащитники утверждают, что отказ от пальмового масла — не выход. Масличная пальма дает много урожая, и переход на другие масличные культуры может нанести природе еще больший вред, поскольку для их выращивания потребуется больше земли. А значит лесов придется вырубать тоже больше.

По материалам theconversation.com.