Сливочное или растительное — какое масло, по версии ученых, сокращает продолжительность жизни

Может ли растительное масло вызывать воспаление? Врачи и исследователи из Гарвардской медицинской школы выяснили это в ходе эксперимента.

По данным журнала JAMA Internal Medicine, в котором были представлены результаты, эксперимент проводился с 1990 по 2023 год. Более 200 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых составлял 36–56 лет, приняли в нем участие. У всех добровольцев не было ни сердечно-сосудистых заболеваний, ни диабета, ни рака, ни нейродегенеративных заболеваний.

Каждые 4 года участники составляли «карту питания», указывая в ней продукты, которые они ели регулярно. Затем всех поделили на четыре группы в соответствии с их предпочтениями в выборе масла.

Самыми популярными оказались сливочное, кукурузное, сафлоровое, рапсовое, соевое и оливковое масло. Ученые искали связи между потреблением масла и ранней смертностью по любым причинам. Оказалось, что 10 г любого растительного масла в день снижали риск рака на 11%, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 6%. Но то же количество сливочного масла увеличивало риск смерти от рака на 12%.

Если заменить суточные 10 г сливочного масла на растительное, то организм от этого только «выиграет», сообщило издание EatingWell. Отказываться от молочного продукта навсегда не обязательно. Насыщенные жиры нужны человеку как и ненасыщенные. Время от времени можно съедать немного сливочного масла, а добирать основную норму жиров с помощью цельнозерновых продуктов, яиц, кокосового масла.