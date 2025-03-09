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Биохимик рассказала, как проявляется дефицит разных витаминов 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.03.2025
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Биохимик рассказала, как проявляется дефицит разных витаминов

Нутрициолог, биохимик, психолог Анна Дивинская объяснила, какие витамины нужно принимать весной и чем опасна их нехватка.

По ее словам, авитаминоз — это отклонение в состоянии здоровья, возникающее при недостатке одного или нескольких витаминов в организме человека. Он негативно сказывается на иммунной системе и приводит к значительному ухудшению здоровья. Авитаминоз может случаться из-за холодного климата, нехватки солнечного света, а также недостатка овощей, фруктов и ягод в рационе.

Поэтому именно весной человек может испытывать слабость, сонливость, депрессивные состояния, а также наблюдать снижение иммунитета, ухудшение концентрации внимания и понижение работоспособности.

Как могут проявляться признаки авитаминоза:

проблемы с кожей (сухость, трещины в уголках губ, воспалительные процессы, медленное заживление ран после порезов);

частые простудные заболевания;

хроническая усталость, вялость, слабость,

нарушения сна;

выпадение волос, ломкость ногтей.

Чтобы избежать подобных симптомов, эксперт предложила рассмотреть самые частые дефициты витаминов и минералов, и их проявление.

«Сначала изучим водорастворимые витамины, их основная особенность — не накапливаться в организме. Поэтому передозировка возможна лишь для некоторых из водорастворимых витаминов», — подчеркнула биохимик.

Так витамин С — это мощный антиоксидант, он улучшает работу иммунной системы, способствует регенерации тканей и предотвращает развитие атеросклероза. При его нехватке значительно снижается продукция коллагена, который необходим для поддержания красоты и здоровья кожи. Дефицит витамина С может проявляться в повышенной сонливости и снижении работоспособности. Возможны симптомы апатии и депрессии, часто ухудшается состояние десен.

Богатыми источниками витамина С считаются шиповник, лимон, облепиха, укроп, смородина или киви.

Витамины группы В (В1 — тиамин, В2 — рибофлавин, В3 — никотиновая кислота, В5 — пантотеновая кислота, В6 — пиридоксин, В7 — биотин, В9 — фолиевая кислота, В12 — цианокобаламин) отвечают за синтез и обмен белков, активно участвуют в работе нервной системы и регенерации тканей. Дефицит этих витаминов может вызывать тахикардию, головокружения, бессонницу, а также сбои в работе ЖКТ и нервной системы. Запасы витаминов группы В можно пополнить, через злаки, мясо птицы, молоко, творог, бобовые и крупы.

«К жирорастворимым витаминам относятся: витамины А, D, Е и К. Их основная особенность — способность накапливаться в тканях организма, в основном, в печени», — объяснила Дивинская.

Например, витамин А (ретинол) не только поддерживает нормальную работу иммунной системы, но и способствует регенерации тканей, а также отвечает за качество зрения. При его дефиците возникают проблемы с сосудами кожи и снижается иммунитет к инфекциям. Витамин А можно найти в сливочном масле, яичных желтках, печени животных. Его суточную потребность взрослый человек может получить, съев за день два яйца и кусочек сыра.

Витамин Е выступает в роли мощнейшего антиоксиданта. Его нехватка выражается в мышечной слабости, кровоточивости десен и может приводить к тяжелым поражениям нервной системы. Его можно получить из масла, бобовых и злаков. Чтобы восполнить суточную норму витамина Е достаточно съесть одну столовую ложку масла семян зародышей пшеницы, или добавить в блюдо столовую ложку подсолнечного масла и 30 г миндаля.

Витамин D участвует в процессе деления клеток, оказывает противовоспалительное действие, борется с инфекциями, отвечает за усвоение кальция в кишечнике и его аккумулирование в костных тканях. Также он участвует в синтезе серотонина и дофамина, поддерживает репродуктивную функцию и способствует снижению веса, принимая активное участие в жировом обмене.

«Солнце, попадая на кожу, способствует выработке витамина D3, который переносится кровью в печень, а затем в почки и там преобразуется в активную форму витамина D. Основными источниками витамина D считаются печень морских рыб, сыр, сметана и яйца», — подытожила нутрициолог.

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