Baltijas balss logotype

Прямая связь: как мозг и кишечник «общаются» друг с другом 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 09.03.2025
BB.LV
Прямая связь: как мозг и кишечник «общаются» друг с другом

Известно, что постоянный стресс и негативные эмоции могут вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта. Почему так происходит и как мозг «общается» с нашими пищеварительными органами?

Наши эмоции могут определять наше самочувствие. Сильный стресс и тревога могут вызвать заболевания кишечника. Но как мозг связан с пищеварительной системой? И могут ли прием антидепрессантов и психотерапия помочь в лечении болезней ЖКТ?

Еще в 1915 году физиолог Уолтер Кэннон отмечал, что работа желудка у животных меняются, когда их пугают. То же самое верно и для людей: при сильном стрессе у людей повышается риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Теперь ученые знают, что это происходит потому, что мозг взаимодействует с пищеварительной системой. Более 100 триллионов бактерий, живущих в нашем кишечнике, активно участвуют в общении между мозгом и кишечником. Недавние открытия заставили врачей рассмотреть разговорную психотерапию и антидепрессанты в качестве возможных методов лечения симптомов хронических болезней кишечника.

Проведенные недавно исследования показывают, что разговорная терапия может уменьшить депрессию и улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями ЖКТ. Антидепрессанты также могут оказывать благотворное влияние как на течение заболеваний кишечника, так и на сопутствующую тревогу и депрессию.

Мозг и кишечник постоянно «общаются» друг с другом с помощью нервных, гормональных и иммунологических сообщений. Но эта связь или, как ее еще называют «ось кишечник-мозг», может нарушаться из-за постоянного стресса или заболеваний ЖКТ. Стресс может определять то, какие виды бактерий будут преобладать в нашем кишечнике. Из-за этого микрофлора становится там менее разнообразной и, возможно, более привлекательной для патогенных бактерий. Стресс также может усилить воспаление в кишечнике и повысить уязвимость к инфекции.

На самом деле, в этом вопросе многое еще остается неясным. Например, при одних заболеваниях ЖКТ стресс и тревожность могут быть главными факторами риска, но при других корреляция между эмоциональным состоянием и возникновением патологий остается на очень низком уровне.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео