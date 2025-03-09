Прямая связь: как мозг и кишечник «общаются» друг с другом

Известно, что постоянный стресс и негативные эмоции могут вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта. Почему так происходит и как мозг «общается» с нашими пищеварительными органами?

Наши эмоции могут определять наше самочувствие. Сильный стресс и тревога могут вызвать заболевания кишечника. Но как мозг связан с пищеварительной системой? И могут ли прием антидепрессантов и психотерапия помочь в лечении болезней ЖКТ?

Еще в 1915 году физиолог Уолтер Кэннон отмечал, что работа желудка у животных меняются, когда их пугают. То же самое верно и для людей: при сильном стрессе у людей повышается риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Теперь ученые знают, что это происходит потому, что мозг взаимодействует с пищеварительной системой. Более 100 триллионов бактерий, живущих в нашем кишечнике, активно участвуют в общении между мозгом и кишечником. Недавние открытия заставили врачей рассмотреть разговорную психотерапию и антидепрессанты в качестве возможных методов лечения симптомов хронических болезней кишечника.

Проведенные недавно исследования показывают, что разговорная терапия может уменьшить депрессию и улучшить качество жизни пациентов с заболеваниями ЖКТ. Антидепрессанты также могут оказывать благотворное влияние как на течение заболеваний кишечника, так и на сопутствующую тревогу и депрессию.

Мозг и кишечник постоянно «общаются» друг с другом с помощью нервных, гормональных и иммунологических сообщений. Но эта связь или, как ее еще называют «ось кишечник-мозг», может нарушаться из-за постоянного стресса или заболеваний ЖКТ. Стресс может определять то, какие виды бактерий будут преобладать в нашем кишечнике. Из-за этого микрофлора становится там менее разнообразной и, возможно, более привлекательной для патогенных бактерий. Стресс также может усилить воспаление в кишечнике и повысить уязвимость к инфекции.

На самом деле, в этом вопросе многое еще остается неясным. Например, при одних заболеваниях ЖКТ стресс и тревожность могут быть главными факторами риска, но при других корреляция между эмоциональным состоянием и возникновением патологий остается на очень низком уровне.