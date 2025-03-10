Что такое соль с пониженным содержанием натрия?

На первый взгляд фраза «соль с пониженным содержанием натрия» звучит как абсурд вроде «растительного масла без холестерина» (в растительных жирах холестерина нет по определению) или той же соли «без ГМО» (какие гены могут быть в неорганическом продукте?) – а ведь такие товары нечестные маркетологи покупателям время от времени подсовывают.

Общеизвестно, что формула поваренной соли NaCl – это один атом натрия и один атом хлора. Однако в продукте, который рекламируется как соль с пониженным содержанием натрия, натрия действительно меньше. Просто потому, что продукт этот представляет собой не чистую поваренную соль, а смесь ее с солями на основе других металлов.

Чаще всего речь идет о хлориде калия (KCl) – он по физическим и вкусовым качествам близок к NaCl. Также подмешивают и MgSO4 – сульфат магния. Такой «микс» предлагают покупать тем, кто сидит на диете с пониженным содержанием соли, однако прежде чем приобретать что-то подобное, стоит посоветоваться с диетологом.