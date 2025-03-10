Ежедневное употребление цитрусовых защищает от депрессии

Яркие, сочные плоды этих фруктов могут поднимать настроение одним только своим видом, но, как показало недавнее исследование американских ученых, содержащиеся в них микроэлементы могут оказывать положительный эффект на наше ментальное здоровье на биологическом уровне, активируя выработку серотонина и дофамина через микробиом кишечника.

Как показали результаты работы, употребление всего одного апельсина в день может снизить риск депрессии на 22%.

В здоровом состоянии наш кишечник помогает переваривать пищу и усваивать питательные вещества, укрепляет иммунную систему и защищает организм от проникновения вредных бактерий и токсинов, тем самым снижая риск развития некоторых хронических заболеваний. Но, кроме того, состав микробиома кишечника оказывает влияние и на наше настроение, так как именно в нем вырабатываются два важнейших нейромедиатора, которые отвечают за регуляцию эмоционального состояния, — серотонин и дофамин.

Эти знания ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Гарвардской медицинской школы взяли за основу для проведения своего исследования, в котором решили изучить, как на микробиом кишечника влияют цитрусовые: апельсины, грейпфруты, лимоны и их соки.

Что делают цитрусы с нашим кишечником

Авторы работы провели анализ данных 32 427 медицинских работниц из долгосрочного исследования Nurses' Health Study II, а также для проверки результатов они привлекли независимую группу из 307 мужчин. Дополнительно ученые попросили около 200 участниц исследования предоставить образцы кала и крови для глубокого проведения анализа метаболических и микробиомных показателей.

Результаты показали, что употребление одного среднего апельсина, грейпфрута или лимона в день может снизить риск депрессии на целых 22%. Это связано с тем, что фрукты изменяют состав микробиома кишечника, в том числе повышая уровень полезной кишечной бактерии F. prausnitzii. Данная бактерия известна своими противовоспалительными свойствами, но также она активно участвует в производстве метаболитов, которые влияют на нервную систему, способствуя снижению уровня стресса и улучшая общее самочувствие, и способствует попаданию серотонина и дофамина в мозг.

При этом данный эффект прослеживался только при употреблении цитрусовых. Ученые дополнительно решили изучить связь между потреблением других фруктов и овощей и риском депрессии — и ее не оказалось.

Вдобавок ко всему, в независимой когорте мужчин тоже прослеживалась связь между потреблением цитрусовых, повышением F. prausnitzii и тем же самым снижением риска депрессии.

Однако использовать цитрусовые в качестве натуральной замены антидепрессантов исследователи не рекомендуют: их следует употреблять только для предотвращения заболевания. Депрессия — это сложное состояние, которое требует индивидуального подхода и профессиональной помощи, а действие фруктов не столь мощное, чтобы заменить медикаментозное лечение в случае серьезных расстройств.