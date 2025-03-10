Когда люди начали пить кофе, и почему некоторые пытались его запретить

Прийти на работу, налить чашечку кофе и взбодриться, разговаривая с коллегами о минувшем вечере или обсуждая дела на день. Сегодня с этого начинается рабочий день многих людей по всему миру. Но откуда появился этот напиток?

Легенда о том, как появился кофе

Есть версия, что напиток впервые стали употреблять в Эфиопии в IX веке. Якобы пастух по имени Калди увидел, что его козы ведут себя странно после съеденных ягод в горах. Калди, явно взволнованный открытием, отнес ягоды местному монаху, который отнесся к ним неодобрительно и бросил в огонь.

Внезапно комната монаха наполнилась манящим насыщенным ароматом. Обжаренные зерна быстро сняли с огня, а затем, после измельчения, смешали с горячей водой. Это была первая чашка кофе.

В письменных источниках первые упоминания о кофе датируются XVII веком. Но учитывая изобилие кофейных плодов в высокогорных районах Африки, вполне возможно, что напиток пили и раньше.

Как люди поняли, что кофе влияет на здоровье

Персидский врач Абу Бакр Мухаммад ибн Закария Ар-Рази в IX веке писал, что кофе снижает либидо.

Позднее мусульманский философ и врач Ибн Сина, известный как Авиценна, в своих трудах заметил, что напиток освежает кожу, помогает бороться с запахом пота, а также влияет на психику. Вероятно, это первое упоминание о кофе как стимуляторе.

Вскоре напиток завоевал популярность в арабском мире. Последователи суфизма в Йемене пили его, чтобы повысить концентрацию внимания во время продолжительной молитвы, особенно ночами. К 1414 году напиток появился в Мекке, а позже — в Египте.

Почему кофе пытались запретить

В разных городах арабских стран стали появляться кофейни. Они быстро стали центром притяжения: люди встречались за чашечкой кофе, играли в игры, отдыхали и делились новостями. Однако исламские власти относились к этим заведениям с подозрением, рассматривая кофе как опьяняющее средство.

В 1511 году власти Мекки официально запретили употребление кофе, признав его «одурманивающим зельем» и угрозой общественному порядку. Однако уже на следующий год совет богословов и врачей в Каире отменил запрет, признав, что кофе не нарушает исламские законы, так как не упоминается в Коране. Это только подстегнуло популярность напитка.

Как кофе попал в Европу

В Европу кофе попал двумя путями. Во-первых, его завезли турки, когда вторглись в Венгрию в XVI веке. Во-вторых, голландский торговец тканями Питер ван дер Брук во время своего путешествий в Мокко (Йемен) контрабандой вывез немного зерен и привез в Амстердам.

Сначала к напитку отнеслись с подозрением, потому что он ассоциировался с мусульманской культурой. Но примерно в 1600 году вмешался папа Климент VIII. Напиток ему так понравился, что он якобы хотел даже крестить кофе. Крещения так и не произошло, но христиане стали пить напиток спокойно.