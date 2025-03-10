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Суперспособности всеми любимой приправы: чем полезна куркума 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Суперспособности всеми любимой приправы: чем полезна куркума

Использование в кухонной готовке специй, оказывается, идет на пользу не только вкусу. Некоторые из приправ могут улучшить вашу жизнь!

Порой самые простые решения могут улучшить жизнь любого человека. При этом решения не должны быть неприятными или идти против воли. Так, большинство любителей домашней готовки должны обрадоваться, ведь исследование Центра долголетия Калифорнийского университета показало, что вещество куркумин (curcumin) укрепляет память и повышает настроение.

Как не сложно догадаться, куркумин — это соединение в составе корня приправы куркума. Американские ученые отмечают, что лучше всего его качества проявляются на людях старшего возраста.

Откуда выводы

Ученые из Калифорнии провели исследование при участии 40 человек в возрасте от 51 до 84 лет: у всех испытуемых изначально наблюдались несерьезные проблемы с памятью. Каждый участник исследования ежедневно должен был дважды за день принимать около 90 миллиграммов куркумина. В общем весь эксперимент был рассчитан на 18 месяцев.

После терапии большинство из испытуемых показали улучшенные результаты — на 28% — в разных когнитивных тестах. Авторы исследования связывают такое влияние вещества с тем, что оно помогает организму в борьбе с бляшками и клубками в тех отделах мозга, которые отвечают за память и настроение. Часто бляшки в этом отделе обнаруживают при болезни Альцгеймера.

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