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Ешь, молись, люби… Каким должно быть меню, включающее афродизиаки 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.03.2025
BB.LV
Ешь, молись, люби… Каким должно быть меню, включающее афродизиаки

Меню романтического вечера в действительности может быть разным. Иногда хочется просто съесть пиццу или суши, удобно устроиться на диване, обняться и смотреть без перерыва самые лучшие романтические комедии.

Но, если вы хотите свою вторую половинку удивить, можно составить меню романтического ужина на двоих из продуктов, которые относятся к особой группе афродизиаков (вещества, повышающие сексуальную активность).

Где есть афродизиаки

Афродизиаки содержатся в морепродуктах, икре, рыбе, орехах, твороге, сыре, мёде, бананах, оливковом масле, сельдерее, спарже, сметане, яйцах, салатных листьях и пряностях. Весь секрет - в особом сочетании питательных веществ, нужных витаминах и микроэлементах. «Любовный» продукт должен быть богат белком - он тонизирует организм и строит половые клетки. Кроме того, в продуктах должны быть витамины А и Е. Что касается микроэлементов, важно, чтобы были необходимый для синтеза тестостерона цинк, антидепрессант йод, повышающие влечение фосфор, кальций и калий.

На первом месте среди афродизиаков - морепродукты. Из них можно приготовить главное блюдо романтического ужина! Если устрицы, крабы и осьминоги слишком дорогие, можно заменить их кальмарами, мидиями или креветками. Например, на закуску можно сделать салат из консервированных кальмаров, мидий, осьминогов и маленьких креветок.

Добавьте к морепродуктам листья любого свежего салата, маслины или оливки, красный болгарский перец, заправьте его оливковым маслом или сметаной - и мощный афродизиак окажется у вас на столе. С другой стороны, морепродукты можно приберечь для горячего. Кальмары или креветки, приготовленные в сливочном соусе, - прекрасное «любовное» блюдо. Готовится оно очень просто - разогрейте сковородку, налейте в неё растительное масло, положите креветки и очень мелко нашинкованные чеснок и белый лук. Поджарьте креветки в течение 3-4 минут, затем влейте в сковородку белое вино и сливки и подержите блюдо на огне ещё пару минут. Через 6 минут блюдо – креветки в винно-сливочном соусе – готово. Его можно подать к пасте или овощному гарниру.

Чудо-овощи

Для романтического ужина прекрасно подойдет такой сильный афродизиак, как сельдерей: он улучшает кровоснабжение половых органов и содержит гормон андростерон, усиливающий влечение. Свою вторую половинку можно удивить, например, знаменитым вальдорфским салатом, в состав которого входят сельдерей, курица, яблоко или ананас.

Что на десерт?

Романтический вечер предполагает особый изысканный десерт – лёгкий и нежный. По степени воздействия на чувственные зоны впереди всех стоят шоколад, клубника, аромат ванили и корицы. Так, вы можете купить шоколадное или ванильное мороженое и подать его с фруктами или растопить шоколад и приготовить фондю, куда будете макать клубнику. Вариантов множество.

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