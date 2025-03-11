Есть ли вред от пластиковой бутылки?

Ежедневно после работы пью пиво. Не более 2 л, но из пластиковой бутылки. Не вреден ли пластик для моего организма?

В целом пластиковые бутылки не вредны для организма, полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого делается большая часть бутылок, считается безопасным.

При этом важно соблюдать правила хранения. Например, не оставлять тару под прямыми солнечными лучами, иначе из-за нагревания есть риск попадания в жидкость микрочастиц пластика, отмечает врач-гастроэнтеролог Елена ТИМОШЕНКО.

Врач предупреждает, что употребление 2 л пива ежедневно может плохо сказаться на здоровье: «Полностью безопасной для организма дозы напитков с содержанием алкоголя не существует в принципе, поэтому в данном контексте, если вы беспокоитесь о здоровье, я бы лучше обратила внимание на содержимое бутылки, а не на то, из чего она сделана».