Какие продукты рекомендуется подвергать термической обработке?

Так и есть. Спаржу, сельдерей, маринованные и вяленые продукты рекомендуется обварить - это снизит концентрацию в них соли и нитритов, утверждается в материале, опубликованном на популярной китайской платформе для блогов Sohu.

Также, чтобы избежать проблем с пищеварением, следует обдать кипятком фасоль и продукты, содержащие щавелевую кислоту.

Не лишним будет обварить продукты, которые сложно чистить, например, капусту и брокколи, - это позволит избежать попадания в пищу пестицидов и насекомых.