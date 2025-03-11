Каких витаминов особенно не хватает организму весной?

Чаще всего весной организм человека испытывает нехватку витаминов А, В, С, D и E. Так рассказала врач-терапевт Ирина ВАСИЛЕВИЧ. Эксперт обратила внимание, что из-за недостатка полезных веществ в организме человек может чувствовать сонливость, усталость, наблюдается сухость или шелушение кожи, могут даже произойти гормональные сбои.

Восполнить недостаток витамина А помогут сливочное масло, свиная или говяжья печень, зелень, морковь, витамина В – орехи, молочные продукты, жирная рыба, яйца, гречка. Витамина С много в цитрусовых, зелени, квашеной капусте, киви, витамином D богаты рыбий жир, сливочное масло, молоко, желток яиц, а витамином Е – капуста, шпинат, нежирное мясо, растительное масло. Кроме того, следует чаще гулять на улице.