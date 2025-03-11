В соцсетях предлагают букет на обед: узнали, опасно ли есть тюльпаны

В социальных сетях зародился новый тренд — тюльпанами предлагают не просто любоваться.

Блогеры активно пробуют свежие тюльпаны на вкус. Одни говорят, что это «просто трава», другим вкус подаренного на 8 Марта букета напоминает щавель или горох.

Диетолог Марият Мухина предупредила об опасности таких дегустаций. Тюльпаны, употребленные в пищу, могут привести к тяжелому отравлению. Вредные вещества накапливаются как внутри лепестков, так и внутри листьев и стеблей.

Угрозу представляют не только собственные соединения тюльпанов. На поверхности букета могут остаться пестициды и гербициды, которыми фермеры обрабатывали саженцы.

Съедать можно только те букеты, которые сделаны не из цветов и декоративной зелени, а из сладостей или фруктов и ягод, заключила врач-диетолог.