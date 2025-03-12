«Газировка» помогает при мигрени — невролог ответил, правда это или миф

Многие люди при мигрени хватаются не за таблетки, а за стакан «газировки». Есть ли в этом смысл?

Мигрень отличается от обычной головной боли интенсивностью. Часто к давящим ощущениям добавляются рвота и мышечная слабость. По данным невролога Шея Датта, кола действительно способна облегчить состояние страдающих мигренью.

В популярном газированном напитки есть кофеин. Он, как стимулятор, сужает кровеносные сосуды в мозге, уменьшая отек и связанную с ним боль. Также кофеин блокирует действие вещества аденозина — его синтез увеличивается при приступе.

В интервью изданию Self врач предупредил, что реакция на кофеин у всех людей разная. Если к нему высокая толерантность, то он не уберет боль полностью. Также сладкие напитки обладают мочегонным действием, а при болях важно не допустить обезвоживания. Лучшим напитком при мигрени была и остается обычная питьевая вода.