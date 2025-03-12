Грибы обладают противораковыми свойствами — в топ ученых попали даже самые популярные

Исследователи из Португалии изучили некоторые виды грибов и выяснили, что в них содержатся соединения с активными противораковыми свойствами.

По данным издания Medical Sciences Forum (MSF), противораковыми свойствами обладают белые грибы и шампиньоны. Ученые рассмотрели микро РНК грибов и обнаружили, что в них присутствуют особые фракции — BEDA, BEDB и ABIA. Они выступают как опухолевые супрессоры, то есть подавляют раковые клетки, не давая им расти.

Аналогичными способностями, как выяснилось ранее, обладают и лисички. А шиитаке и вешенки способствуют здоровому долголетию, так как в них есть аминокислота эрготионеин — она славится своим антиэйдж-эффектом и снижает маркеры воспаления в организме.

Грибы — важный компонент здорового, сбалансированного рациона. При отсутствии противопоказаний употреблять их рекомендуется до 2 раз в неделю и небольшими порциями — по 100–150 г.