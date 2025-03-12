Какие орехи помогают в борьбе с висцеральным жиром: версия ученых

Висцеральным называют «внутренний» жир у органов брюшной полости. Он несет серьезную угрозу для здоровья, но сложно убирается.

Избыток висцерального жира связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Избавиться от него поможет физическая активность, а также правильное питание с включением определенных продуктов — например, фисташек.

Издание EatingWell со ссылкой на ученых сообщило, что люди, заменившие углеводные закуски фисташками, за 3,5 месяца смогли заметно похудеть.

Фисташки содержат мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, снижающие уровень «плохого» холестерина и улучшающие обмен веществ. Это помогает предотвратить накопление висцерального жира.

Кроме того, эти орехи являются отличным источником белка и мощных антиоксидантов — с ними сохраняется мышечная масса, устраняется окислительный стресс и воспаление.

Наконец, фисташки просто имеют сравнительно низкую калорийность, что делает их идеальным перекусом для худеющих. Орехи, кстати, уместны не только для перекусов — они впишутся и в основные приемы пищи. Просто добавляйте их в каши, салаты, выпечку или смузи.