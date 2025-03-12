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Макароны больше не слипнутся: 4 совета для идеального гарнира 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.03.2025
BB.LV
Макароны больше не слипнутся: 4 совета для идеального гарнира
ФОТО: pixabay

Когда макароны слипаются, аппетит пропадает. Вместо красивой пасты получается неаппетитная комковатая масса. Как этого избежать — поделились эксперты Daily Wrap.

Большинство кулинаров полагаются на два метода: чтобы макароны не слипались, их либо промывают водой, либо приправляют маслом во время варки. Ни один вариант не сработает как надо.

Если промыть макароны под проточной водой, они, может, и не склеятся. Зато с поверхности уйдет крахмал. Без него паста будет сухой, соус не впитается. Крахмал действует как связующее вещество, помогая соусу лучше «прилипать» к продукту. Масло даст аналогичный эффект.

Как же приготовить пасту, чтобы она не слипалась? Всегда добавляйте макароны в кипящую воду. В целом используйте побольше воды — оптимальное соотношение — 1,5 л жидкости на 100 г пасты. Солить нужно до добавления макарон: берите 7–10 г соли на указанный выше объем.

А главное, не переваривайте пасту. Варите ровно столько, сколько советует производитель, или чуть-чуть меньше.

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