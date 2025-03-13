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Если не из молока, то откуда? Эксперт подсказал нетипичные источники кальция 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Если не из молока, то откуда? Эксперт подсказал нетипичные источники кальция

Кальций можно получать не только из молочных продуктов — при непереносимости белка или в пост подбор альтернативы не составит труда.

Мнение, что кальций содержится только в «молочке», — это миф, заявил диетолог Найджел Денби. В интервью изданию Daily Mail он перечислил «немолочные» источники элемента, столь важного для здоровья нервной системы, сердца, зубов, мышц и костей.

Эксперт предложил обратить внимание на белый хлеб, инжир, апельсины, базилик и рыбные консервы. В день взрослому человеку нужно около 700 мг кальция. Норму можно получить с 3 стаканами коровьего молока или, например, с 50 г консервированных сардин. Размягченные рыбные кости богаты микроэлементом, а мясо содержит витамин D, необходимый для усвоения кальция.

Около 100 мг кальция будет в 1 ст. л. базилика. В белом хлебе есть не только этот минерал, но и не менее ценные железо и витамины группы В. Еще немного кальция можно взять из апельсинов и сушеных плодов инжира.

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