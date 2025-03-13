Когда финики со сливочным маслом принесут пользу

Финики — простые углеводы, которые идеально подойдут для перекуса. Сухофрукты дают человеку дополнительный заряд энергии. Сливочное масло, как источник жиров и витаминов группы А и D, тоже полезно в небольшом количестве.

Если совместить один продукт с другим, получится довольно калорийная закуска (143 ккал на порцию). Но отказываться от нового гастрономического изыска не обязательно. Его рекомендуют есть перед тренировками, напряженной умственной работой или после — для того, чтобы восполнить силы. По словам врача, 1–2 финика в день будет вполне достаточно для взрослого человека.

В то же время кардиолог посоветовала отказаться от фиников с маслом тем, у кого есть лишний вес, сахарный диабет, заболевания ЖКТ или аллергия на один из используемых продуктов.