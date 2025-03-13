Красное или белое? Стало известно, какое вино увеличивает риск рака

Многие считают красное вино более здоровым выбором. Его польза объясняется расвератролом — антиоксидантом, отличающимся противовоспалительными свойствами. Считается, что этот компонент позволяет создать защиту от рака. Исследователи из Школы общественного здравоохранения университета Брауна проверили это предположение.

Они сравнили риски развития рака, которые могут быть связаны с употреблением красного или белого вина. Изучали 42 наблюдательных исследования, в которых были заняты около 96 000 человек. Не было найдено чётких доказательств того, что красное вино снижает риск рака. Также не было определено и того, что употребление вина в целом увеличивает риск рака, независимо от его типа.

«Однако мы наблюдали разницу, когда дело касалось риска рака кожи. В частности, потребление белого вина, но не красного, было связано с повышенным риском рака кожи», — пояснили учёные.

Фактически, исследователи подсчитали, что риск рака кожи, связанный с белым вином, на 22% выше, чем тот, что возникает от красного. Причины этого неясны. Исследователи предполагают, что чрезмерное употребление вина может коррелировать с высокорискованным поведением, таким как загар в солярии и недостаточное использование солнцезащитного крема. Однако непонятно, почему именно белое вино является виновником.

Также было определено, что есть более заметная связь между использованием белого вина и повышением общего риска развития рака среди женщин.

Это один из первых метанализов, который предполагает необходимость дальнейшего изучения этой связи. Одна из версий в том, что алкоголь, включающий этанол, метаболизируется в соединения, повреждающие ДНК и белки, из-за чего и растёт риск рака.