Baltijas balss logotype

Лучше кофе и зеленого чая: найден напиток, который поможет стать умнее 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Лучше кофе и зеленого чая: найден напиток, который поможет стать умнее

Нехватку энергии привыкли компенсировать с помощью кофе. Но есть другой напиток — и он лучше справляется с задачей.

Тем, кто занимается интеллектуальной работой, важно постоянно стимулировать нервную систему. Для этого в рацион можно включить горячий шоколад. Это не просто согревающий напиток, а настоящее «топливо» для нашего мозга.

Флавоноиды, присутствующие в шоколаде, активизируют приток крови к мозгу. В результате восстанавливается концентрация, укрепляется память и улучшаются когнитивные способности в целом. Горячий напиток дарит хорошее настроение и снимает стресс — выполнять умственную работу и учиться становится проще. А еще в шоколаде больше антиоксидантов, чем в зеленом чае и красном вине: вещества замедляют старение клеток и препятствуют развитию хронических заболеваний.

По заявлению экспертов Daily Wrap, чтобы ощутить положительные изменения, достаточно выпивать всего 2 чашки шоколада в день. Главное, соблюдать основные правила: брать плиточный шоколад с высоким содержанием какао, качественное молоко (можно растительное) и не использовать готовые смеси с избытком сахара и прочих добавок.

#полезно знать
23
8

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео