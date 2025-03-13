Лучше кофе и зеленого чая: найден напиток, который поможет стать умнее

Нехватку энергии привыкли компенсировать с помощью кофе. Но есть другой напиток — и он лучше справляется с задачей.

Тем, кто занимается интеллектуальной работой, важно постоянно стимулировать нервную систему. Для этого в рацион можно включить горячий шоколад. Это не просто согревающий напиток, а настоящее «топливо» для нашего мозга.

Флавоноиды, присутствующие в шоколаде, активизируют приток крови к мозгу. В результате восстанавливается концентрация, укрепляется память и улучшаются когнитивные способности в целом. Горячий напиток дарит хорошее настроение и снимает стресс — выполнять умственную работу и учиться становится проще. А еще в шоколаде больше антиоксидантов, чем в зеленом чае и красном вине: вещества замедляют старение клеток и препятствуют развитию хронических заболеваний.

По заявлению экспертов Daily Wrap, чтобы ощутить положительные изменения, достаточно выпивать всего 2 чашки шоколада в день. Главное, соблюдать основные правила: брать плиточный шоколад с высоким содержанием какао, качественное молоко (можно растительное) и не использовать готовые смеси с избытком сахара и прочих добавок.