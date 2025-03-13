Baltijas balss logotype

Правда ли, что питаясь натуральными продуктами, легче похудеть? 0

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.03.2025
BB.LV
Правда ли, что питаясь натуральными продуктами, легче похудеть?

В первую и главную очередь для поддержания здорового метаболизма важен правильный баланс между белками, жирами и углеводами.

Полезная еда всегда способствует не только насыщению, но и обеспечению организма необходимыми микроэлементами, что помогает получать правильную дозу питательных веществ. Однако стоит помнить, что ключевым фактором является не только состав пищи, но и её перевариваемость и усвояемость. Легко усваиваемая еда — залог хорошего самочувствия и энергии на весь день.

Один из секретов такого питания — ферментированные продукты. Этот технологический процесс позволяет раскрыть насыщенный вкус продуктов естественным путем, без усилителей или улучшителей. Но, что ещё более важно, такие продукты легко усваиваются и полезны для пищеварения. Благодаря ферментации поддерживается здоровье кишечника, а организм получает максимум пользы от пищи. Хлебные изделия или тексто для пиццы получаются еще и очень пышными и ароматными. А лактоферментация, в ходе которой создаются кисломолочные продукты, увеличивает количество полезных свойств молока и также помогает лучше его усвивать.

Да, производство таких продуктов дольше, сложнее и дороже, но оно того стоит: в итоге мы получаем вкусный и полезный продукт, который становится фундаментом здоровья, красоты и хорошего настроения!

Следует помнить также о вреде искусственных заменителей, таких как трансжиры, содержащие пустые углеводы и калории и которые легко найти в фастфуде. Эти продукты негативно влияют на метаболизм, усложняя процесс похудения и поддержания нормального веса. Однако для создания более полной картины лучше, всё-таки, обращаться к диетологам.

#полезно знать
0
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Не только от похмелья: стало известно, почему полезно пить огуречный рассол
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Под видом пользы — вред: вот к чему может привести употребление протеиновых батончиков
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Эндокринолог развеяла миф о «норме» в два литра воды в день
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Врач назвал продукты, необходимые для поддержания здоровья
Почему от ананаса во рту покалывает?
Почему от ананаса во рту покалывает?
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Нутрициолог сказала, как часто можно есть омлет
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Постные голубцы с гречкой: актуальный рецепт
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?
Почему в мясе больше протеина, чем в овощах?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
Наша Латвия
Первый день апреля будет тёплым, на побережье — прохладным
В мечтах В. Валайниса латвийская экономика выглядит как–то так. Эксклюзив!
Бизнес
Здесь получают на руки 2500 евро в месяц: власти Латвии делают ставку на стартапы
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Люблю!
Почему День дурака празднуется 1 апреля - версии
Мистер Ярвин не считает, что все люди равны. Иконка видео
В мире
«‎Тёмное просвещение» Кёртиса Ярвина: вот это идеология новой Америки
x.com/WhiteHouse
В мире
Путин выполнит свою часть сделки о прекращении огня - Трамп
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать
Люблю!
Магнитные бури в апреле 2025 года: когда ожидать

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео