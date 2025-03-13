Только на здоровье! Открыто еще одно уникальное свойство манго

Ученые пришли к выводу, что свежее манго положительно влияет на метаболическое здоровье человека. Это значит, что при употреблении плодов снижается уровень инсулина в крови и происходит повышение чувствительности к этому гормону у тех, кто страдает из-за ожирения и инсулинорезистентности. То есть манго контролирует уровень сахара в крови и реакцию организма на его возможные колебания. Об этом сообщил журнал Nutrients.

Гипотезу доказали экспериментальным путем. Через 4 недели после начала испытаний добровольцы с лишним весом лучше справлялись с глюкозной нагрузкой. Риск развития диабета у них также упал. Все они съедали по одному манго на ежедневной основе: порцию на 100 ккал делили на два приема.

Кроме того, манго позволило надежнее защитить клетки организма от окислительного стресса. Как итог — плоды не только улучшают метаболизм, но и работают как источники антиоксидантов.