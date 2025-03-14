Есть уже невозможно: чем заменить куриную грудку при похудении?

При похудении многие люди исключают все мясо, оставляя в рационе только куриную грудку. Продукт быстро надоедает — чем его заменить?

По словам диетолога Марины Степаненко, в качестве источника белка можно использовать не только грудку. Есть и другие варианты диетического мяса, например, индейка и кролик. Также не стоит забывать о яйцах. Однако самым оптимальным вариантом станет нежирная рыба — треска или минтай.

Морепродукты — еще одна подходящая замена. Эксперт посоветовала брать кальмары: в них достаточно белка, минимум жиров, но при этом есть омега-3 жирные кислоты. Рыбы и кальмары можно тушить, запекать, жарить на гриле, фаршировать, добавлять в салаты и пасты — идей просто масса.

Белок бывает не только животный, но и растительный. В пост вместо грудки и рыбы можно есть побольше бобовых (чечевицы, фасоли, гороха, маша).